Arkas'ta hedef seriyi sürdürmek

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, konuk edeceği İstanbul Gençlikspor'u yenerek galibiyet serisini 4'e çıkarmayı hedefliyor.



Kulüpten yapılan açıklama göre, Galatasaray HDI Sigorta, On Hotels Alanya Belediyespor ve TÜRŞAD'ı mağlup ederek 3'te 3 yapan Arkas Spor, 1 Mart Cumartesi günü İzmir Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi'nde İstanbul Gençlikspor'u ağırlayacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Galibiyet serimizi 4 maça çıkarmak için sahada olacağız. Taraftarlarımızı salona davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.



