Arkas Spor'un konuğu İnegöl Belediyespor

Arkas Spor ile İnegöl Belediyespor cumartesi günü İzmir'de karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Arkas Spor'un konuğu İnegöl Belediyespor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Şubat 2021 12:26
AXA Sigorta Efeler Ligi 27. hafta karşılaşmasında Arkas Spor ile İnegöl Belediyespor cumartesi günü İzmir'de karşılaşacak.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı yazılı açıklamada, her galibiyetin her puanın büyük önem taşıdığı haftalara girildiğini kaydetti. Deplasmanda Spor Toto karşısında alıkları 3 puanı İnegöl Belediyespor galibiyetiyle taçlandırmak istediklerini bildiren Özden, "Hedefimiz iyi voleybol ve galibiyet olacak. Ekibimize güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'ndeki Arkas Spor-İnegöl Belediyespor karşılaşması yarın saat 15.00'te başlayacak.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için