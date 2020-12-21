Arkas Spor'un konuğu Fenerbahçe HDI Sigorta

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ilk 2 sırada bulunan Arkas Spor ile Fenerbahçe HDI Sigorta, 22 Aralık Salı günü İzmir'de karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Arkas Spor'un konuğu Fenerbahçe HDI Sigorta
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21 Aralık 2020 15:28
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ilk 2 sırada bulunan Arkas Spor ile Fenerbahçe HDI Sigorta, 22 Aralık Salı günü İzmir'de karşılaşacak.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğuz Özden, yaptığı yazılı açıklamada, aldıkları galibiyetlerle yükselen bir grafik çizdiklerini kaydetti.

Galibiyet serilerini yarın da sürdürmek istediklerini belirten Özden, "Ligin zirvesinde yer alan rakibimizi mağlup ederek liderlik koltuğuna daha da yaklaşmak istiyoruz. Televizyon başındaki voleybol tutkunlarının güzel bir karşılaşma izleyeceğine eminim." ifadelerini kullandı.

Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'ndeki Arkas Spor-Fenerbahçe HDI Sigorta karşılaşması yarın saat 19.00'da başlayacak.



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