Arkas Spor yıldızlarda şampiyon

Türkiye Voleybol Federasyonu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası'nda Arkas Spor Yıldız Erkek Takımı üst üste ikinci kez şampiyon oldu.



Fuar İzmir'de yapılan organizasyonda İzmir temsilcisi grup, yarı final ve final maçlarını kazanarak namağlup Türkiye şampiyonluğu elde etti. Finalde TVF Spor Lisesi'ni 3-1 mağlup eden mavi-beyazlılar şampiyonluk kupasını Türkiye Voleybol Federasyonu Liglerden Sorumlu Asbaşkan Vekili Ahmet Göksu'nun elinden aldı.

Arkas Spor, grup maçlarında Tekirdağ Gençlik Hizmetleri, Fenerbahçe, Bilim Yaşam İstanbul'u 3-0 ve Konya Büyükşehir Belediyesi'ni 3-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı.



Yarı finalde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup eden İzmir ekibi, finalde TVF Spor Lisesi'nin rakibi oldu. Nefes kesen final mücadelesinde TVF Spor Lisesi'ni 16-25, 27-25, 25-23 ve 25-23'lük set skorlarıyla 3-1 yenen Arkas Spor Erkek Yıldız Takımı büyük sevinç yaşadı.