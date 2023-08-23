Arkas Spor yeni transferini açıkladı

Arkas Spor, Kanadalı Jordan Canham'ı transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Arkas Spor yeni transferini açıkladı
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23 Ağustos 2023 13:20
Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, Kanadalı smaçör Jordan Canham'la anlaştı.

Arkas Spor'dan yapılan açıklamada, "Takımımıza hoş geldin Jordan Canham." ifadelerine yer verildi.

Ülkesinin milli takımında da forma giyen 23 yaşındaki smaçör en son Alberta Üniversitesi Takımı'nda mücadele etti.

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