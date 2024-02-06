Arkas Spor yarı final aşkına

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek final rövanş maçında 7 Şubat Çarşamba günü Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u konuk edecek.



Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'ndeki müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem olarak Karadağ'dan Slobodan Kovacevic ile Azerbaycan'dan Eldar Aliyev görev yapacak.



Bu sezon Avrupa'daki 9. maçında ilk yenilgisini deplasmanda Olympiakos karşısında 3-2'lik skorla yaşayan Arkas Spor, yarın rakibini 3-0 veya 3-1 yendiği takdirde yarı final vizesi alacak. Arkas Spor'un müsabakayı 3-2 kazanması halinde tur atlayacak ekip, altın sette belli olacak.



Turu geçecek ekip, yarı finalde SVG Lüneburg (Almanya)-AONS Milon (Yunanistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.



Avrupa kupalarında 133. müsabakasına çıkacak Arkas Spor, daha önceki maçlarında 70 galibiyet, 62 yenilgi yaşadı.



