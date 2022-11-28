Arkas Spor, Valsa Group karşısında avantaj peşinde!

Voleybol CEV Kupası son 16 turu ilk maçında 30 Kasım Çarşamba günü İtalyan ekibi Valsa Group'u konuk edecek Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, rakiplerini yenerek rövanş maçı öncesinde avantaj elde etmek istediklerini bildirdi.



Özden, yaptığı yazılı açıklamada, kupada Belçika ekibi Caruur Volley'in ardından İtalya'nın güçlü ekiplerinden biriyle karşılaşacaklarını kaydetti.



Her geçen turda zorluk derecesinin biraz daha arttığını belirten Özden, "Seyircimizin desteğiyle Caruur Volley Gent'ten sonra Valsa Group Modena'yı da yenerek ikinci maç öncesi avantaj elde etmek istiyoruz. Tüm İzmirli voleybolseverleri salona davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.





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