Arkas Spor'un yeni rakibi İspanya'dan

CEV Kupası 8'li finaller turunda evinde 3-1 mağlup ettiği Çekya ekibi CEZ Karlovarsko'yu deplasmanda 3-2 mağlup ederek adını Play-Off'a yazdıran Arkas Spor'un yeni rakibi İspanya temsilcisi Rio Duero oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Arkas Spor'un yeni rakibi İspanya'dan
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Aralık 2023 14:30
Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı'nın CEV Kupası play-off turundaki rakibi İspanyol ekibi Rio Duero oldu.

Organizasyonda Çekya'dan CEZ Karlovarsko'yu her iki maçta da yenerek adını play-off turuna yazdıran Arkas Spor, bu turda İsviçre temsilcisi Chenois'i saf dışı bırakan İspanya'dan Rio Duero ile karşılaşacak.

Eşleşmede ilk maç 9-10 veya 11 Ocak'ta İspanya'nın Soria kentinde, rövanş ise 1 hafta sonra İzmir'de oynanacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery