Arkas Spor'un yeni rakibi İspanya'dan

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı'nın CEV Kupası play-off turundaki rakibi İspanyol ekibi Rio Duero oldu.



Organizasyonda Çekya'dan CEZ Karlovarsko'yu her iki maçta da yenerek adını play-off turuna yazdıran Arkas Spor, bu turda İsviçre temsilcisi Chenois'i saf dışı bırakan İspanya'dan Rio Duero ile karşılaşacak.



Eşleşmede ilk maç 9-10 veya 11 Ocak'ta İspanya'nın Soria kentinde, rövanş ise 1 hafta sonra İzmir'de oynanacak.





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