Arkas Spor'un rakibi Halkbank!

AXA Sigorta Efeler Ligi 5. hafta açılış maçında Halkbank ile Arkas Spor cuma günü Ankara'da karşılaşacak.
Başkent Voleybol Salonu'ndaki Halkbank-Arkas Spor karşılaşması cuma günü saat 20.00'de başlayacak.
Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, son lig maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendiklerini hatırlattı. Bu galibiyetle ligdeki yükselen grafiklerini sürdürdüklerini belirten Özden, "Başkent deplasmanında galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz. Hafta boyunca bu önemli maça iyi hazırlandık. Oyuncularımıza güveniyoruz. Voleybolseverleri keyifli bir müsabaka bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.
Başkent Voleybol Salonu'ndaki Halkbank-Arkas Spor karşılaşması cuma günü saat 20.00'de başlayacak.
Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, son lig maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendiklerini hatırlattı. Bu galibiyetle ligdeki yükselen grafiklerini sürdürdüklerini belirten Özden, "Başkent deplasmanında galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz. Hafta boyunca bu önemli maça iyi hazırlandık. Oyuncularımıza güveniyoruz. Voleybolseverleri keyifli bir müsabaka bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.
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