Arkas Spor'un kupadaki rakibi Bursa BB

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında Arkas Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor 21 Aralık Çarşamba günü İzmir'de karşılaşacak.



Atatürk Voleybol Salonu'ndaki Arkas Spor-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçı saat 18.00'de başlayacak.



Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı açıklamada, yarınki müsabakayı kazanan tarafın Kupa Voley Erkekler Dörtlü Final'e yükseleceğini belirterek, "2022 yılının son resmi müsabakasını kazanmak istiyoruz. Geçen sezon olduğu gibi Dörtlü Final'e adımızı yazdırmak ve 2022 yılını galibiyetle tamamlamayı hedefliyoruz. Tüm voleybolseverleri salona davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





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