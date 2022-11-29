Arkas Spor'un konuğu Valsa Group

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası son 16 turu ilk maçında 30 Kasım Çarşamba günü İtalya temsilcisi Valsa Group'u ağırlayacak.



Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada, Sırbistan'dan Tomislav Popovic ile Azerbaycan'dan Fuad Aghayev hakem ikilisi görev yapacak.



Daha önce Arkas Spor'da mücadele eden milli voleybolcu Adis Lagumdzija, Valsa Group formasıyla hem İzmir temsilcisine hem de kardeşi Mirza Lagumdzija'ya rakip olacak.



İki takım arasındaki rövanş mücadelesi ise 14 Aralık Çarşamba günü İtalya'nın Modena kentinde oynanacak. Eşleşmeyi geçecek ekip play-off turunda Lycurgus (Hollanda)-SVG Lüneburg (Almanya) maçının galibiyle karşılaşacak.



Avrupa kupalarında 122. maçına çıkacak Arkas Spor, daha önceki 121 müsabakada 62 galibiyet ve 59 yenilgi (6'sı hükmen) ile sahadan ayrıldı.





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