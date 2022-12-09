Arkas Spor'un konuğu Spor Toto

AXA Sigorta Efeler Ligi 12. hafta mücadelesinde Arkas Spor ile Spor Toto 10 Aralık Cumartesi günü İzmir'de karşılaşacak.



Atatürk Voleybol Salonu'ndaki Arkas Spor-Spor Toto mücadelesi saat 16.00'da başlayacak.



Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı açıklamada, son 2 haftayı galibiyetle tamamladıklarını hatırlattı. Bunu Spor Toto maçında da sürdürmek istediklerini belirten Özden, "Tüm İzmirli voleybolseverleri destek için salona davet ediyoruz. Başkent ekibini mağlup ederek üst üste 3. galibiyetimizi almayı hedefliyoruz." dedi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ