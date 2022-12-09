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Arkas Spor'un konuğu Spor Toto

Voleybol Efeler Ligi'nin 10. haftasında Arkas Spor, evinde Spor Toto'yu ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Arkas Spor'un konuğu Spor Toto
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09 Aralık 2022 15:00
AXA Sigorta Efeler Ligi 12. hafta mücadelesinde Arkas Spor ile Spor Toto 10 Aralık Cumartesi günü İzmir'de karşılaşacak. 

Atatürk Voleybol Salonu'ndaki Arkas Spor-Spor Toto mücadelesi saat 16.00'da başlayacak.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı açıklamada, son 2 haftayı galibiyetle tamamladıklarını hatırlattı. Bunu Spor Toto maçında da sürdürmek istediklerini belirten Özden, "Tüm İzmirli voleybolseverleri destek için salona davet ediyoruz. Başkent ekibini mağlup ederek üst üste 3. galibiyetimizi almayı hedefliyoruz." dedi.

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