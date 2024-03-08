Arkas Spor'un konuğu Develi

Efeler Ligi'nde 25. hafta maçında Arkas Spor, cumartesi günü evinde Develi Belediyespor'u ağırlayacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Arkas Spor'un konuğu Develi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Mart 2024 14:40
Son güncelleme 08 Mart 2024 14:43
Efeler Ligi'nde evinde Spor Toto'yu 3-1 yendikten sonra hafta içinde Bitlis deplasmanında TÜRŞAD'ı 3-2 mağlup ederek 2'de 2 yapan Arkas Spor, cumartesi günü evinde Develi Belediyespor'la karşılaşacak.

İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak 25'üncü hafta mücadelesi saat 17.00'de başlayacak.

Ligde şampiyonluk yarışının verileceği ilk 4'e kalma şansını matematiksel olarak kaybeden mavi-beyazlılar, 5'inci sırayı almak için mücadele verecek. İzmir ekibi ilk yarıda rakibini Kayseri'de 3-0 mağlup etmişti.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery