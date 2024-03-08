Arkas Spor'un konuğu Develi

Efeler Ligi'nde evinde Spor Toto'yu 3-1 yendikten sonra hafta içinde Bitlis deplasmanında TÜRŞAD'ı 3-2 mağlup ederek 2'de 2 yapan Arkas Spor, cumartesi günü evinde Develi Belediyespor'la karşılaşacak.
İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak 25'üncü hafta mücadelesi saat 17.00'de başlayacak.
Ligde şampiyonluk yarışının verileceği ilk 4'e kalma şansını matematiksel olarak kaybeden mavi-beyazlılar, 5'inci sırayı almak için mücadele verecek. İzmir ekibi ilk yarıda rakibini Kayseri'de 3-0 mağlup etmişti.
İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak 25'üncü hafta mücadelesi saat 17.00'de başlayacak.
Ligde şampiyonluk yarışının verileceği ilk 4'e kalma şansını matematiksel olarak kaybeden mavi-beyazlılar, 5'inci sırayı almak için mücadele verecek. İzmir ekibi ilk yarıda rakibini Kayseri'de 3-0 mağlup etmişti.
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