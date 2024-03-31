Arkas Spor'un konuğu Bursa

Efeler Ligi'nde ilk 4'e kalamayıp şampiyonluk iddiasını kaybeden Arkas Spor, Play-Off 5-8 Etabı ilk maçında 1 Nisan Pazartesi günü Bursa Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Arkas Spor'un konuğu Bursa
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31 Mart 2024 14:15
Efeler Ligi'nde ilk 4'e kalamayıp şampiyonluk iddiasını kaybeden Arkas Spor, Play-Off 5-8 Etabı ilk maçında 1 Nisan Pazartesi günü Bursa Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. İkinci maç 4 Nisan Perşembe günü Bursa'da oynanacak. Galibiyetlerin eşitliği durumunda üçüncü ve son maç 7 Nisan Pazar günü İzmir'de oynanacak.

Arkas Spor, iki galibiyet alması halinde Play-Off 5-6 Etabı'nda mücadele edecek. İzmir temsilcisi ligi 5'inci bitirirse yeni sezonda CEV Challenge Kupası'na 6'ncı tamamlarsa Balkan Kupası'na katılacak. Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Rakibimizi yenecek güce ve inanca sahibiz. Taraftarımızın desteği de bizim için önemli ve motivasyonumuzu artırıyor. Onları salona davet ediyoruz" dedi.

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