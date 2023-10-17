Arkas Spor'un ilk rakibi Galatasaray

Arkas Spor, Efeler Ligi ilk hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Arkas Spor'un ilk rakibi Galatasaray
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17 Ekim 2023 13:58
AXA Sigorta Efeler Ligi 2023-2024 sezonu ilk hafta mücadelesinde Arkas Spor, çarşamba günü Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk edecek.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı açıklamada, lige iyi bir başlangıç yapmak istediklerini belirterek, "Taraftarımızın önündeki ilk sınavdan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Yenilenen kadromuzla hedefimiz, zirve yarışının içinde olmak. Tüm İzmirli voleybolseverleri takımımıza desteğe salona davet ediyoruz." dedi.

Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde saat 15.00'te başlayacak Arkas Spor-Galatasaray HDI Sigorta maçı TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

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