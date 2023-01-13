Arkas Spor'un hedefi, seriyi sürdürmek

Arkas Spor, AXA Sigorta Efeler Ligi 15. haftasında 15 Ocak Pazar günü deplasmanda Tokat Belediye Plevne ile karşılaşacak.
Karşılaşmayla ilgili açıklamada bulunan Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, galibiyet serilerini 6 maça çıkarmak istediklerini belirtti.
Son olarak Altekma'yı mağlup ettiklerini hatırlatan Özden, "2022'yi galibiyetle kapatıp 2023'e galibiyetle başladık. Tokat'ta da kazanıp zirve yürüyüşümüzü sürdürmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Tokat Belediye Plevne ile Arkas Spor arasında 15 Ocak Pazar günü Ali Yücel Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 15.30'da başlayacak.
Karşılaşmayla ilgili açıklamada bulunan Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, galibiyet serilerini 6 maça çıkarmak istediklerini belirtti.
Son olarak Altekma'yı mağlup ettiklerini hatırlatan Özden, "2022'yi galibiyetle kapatıp 2023'e galibiyetle başladık. Tokat'ta da kazanıp zirve yürüyüşümüzü sürdürmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Tokat Belediye Plevne ile Arkas Spor arasında 15 Ocak Pazar günü Ali Yücel Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 15.30'da başlayacak.
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