Arkas Spor'un final kabusu sürüyor

Voleybolda müzesinde 4 lig, 3 Kupa Voley, 1 de Challenge Kupası şampiyonluğu bulunan, filede Avrupa'da kupa kaldıran ilk Türk erkek takımı olan Arkas Spor, Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda ise bir türlü şanssızlığını kıramadı.



İzmir temsilcisi, son lig ve kupa şampiyonunu sezon öncesi karşı karşıya getiren geleneksel final organizasyonundan 6'ncı kez eli boş döndü.

Geçen sezon Kupa Voley'i kazanarak lig şampiyonu Ziraat Bankkart'la Şampiyonlar Kupası'nda karşı karşıya gelme hakkını elde eden mavi-beyazlılar, Ankara'da TVF Başkent Voleybol Salonu'ndaki finali 3-0 kaybetti. Şampiyonlar Kupası'nı finallerde 2009'da İstanbul BŞB'ye, 2011 ve 2020'de Fenerbahçe'ye 2013 ve 2015'te Halkbank'a kaptıran Arkas Spor, bu kupadaki 6'ncı finalinde de mağlup oldu.