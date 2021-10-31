AXA Sigorta Efeler Lig'inde Arkas Spor Pazartesi günü evinde Ziraat Bankkart ile karşılaşacak.



Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı açıklamada, İzmir'de oynadıkları ilk 2 maçı kazandıklarını hatırlattı. Ziraat Bankkart'ı da yenerek haftayı kayıpsız kapatmak istediklerini bildiren Özden, "Geçen sezonun şampiyonu Ziraat Bankkart'ı en iyi şekilde ağırlayıp sahadan galibiyetle ayrılmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Tüm İzmirli voleybolseverleri salona davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Arkas Spor-Ziraat Bankkart müsabakası Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.





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