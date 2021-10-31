Arkas Spor'un Efeler Ligi'nde konuğu Ziraat Bankkart

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ilk mağlubiyetini geçen hafta alan Arkas Spor, 6. haftada Ziraat Bankkart'ı konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; tvf.org
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Arkas Spor'un Efeler Ligi'nde konuğu Ziraat Bankkart
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31 Ekim 2021 13:50
AXA Sigorta Efeler Lig'inde Arkas Spor Pazartesi günü evinde Ziraat Bankkart ile karşılaşacak.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı açıklamada, İzmir'de oynadıkları ilk 2 maçı kazandıklarını hatırlattı. Ziraat Bankkart'ı da yenerek haftayı kayıpsız kapatmak istediklerini bildiren Özden, "Geçen sezonun şampiyonu Ziraat Bankkart'ı en iyi şekilde ağırlayıp sahadan galibiyetle ayrılmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Tüm İzmirli voleybolseverleri salona davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Arkas Spor-Ziraat Bankkart müsabakası Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.


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