Arkas Spor'un CEV Kupası play-off turundaki maç programı

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı'nın CEV Kupası play-off turunda İspanyol ekibi Rio Duero ile oynayacağı maçların programı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Arkas Spor'un CEV Kupası play-off turundaki maç programı
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22 Aralık 2023 16:37
Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı'nın CEV Kupası play-off turunda İspanyol ekibi Rio Duero ile oynayacağı maçların programı belli oldu.

Rakibiyle ilk maçına 10 Ocak Çarşamba günü Soria kentinde çıkacak mavi-beyazlı ekip, rövanş maçını ise 17 Ocak Çarşamba günü İzmir'de oynayacak.

Eşleşmeyi geçecek ekip çeyrek finalde CEV Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını üçüncü bitirecek ekipler içinde üçüncü sıradaki takımla mücadele edecek.

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