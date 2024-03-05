Arkas Spor, TÜRŞAD'a konuk olacak

Arkas Spor, Efeler Ligi'nin 23. hafta maçında çarşamba günü TÜRŞAD'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Arkas Spor, TÜRŞAD'a konuk olacak
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05 Mart 2024 14:52
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 23. hafta maçında Arkas Spor, çarşamba günü deplasmanda TÜRŞAD'la karşılaşacak.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı açıklamada, Spor Toto galibiyetinden sonra yarın TÜRŞAD'la karşılaşacaklarını belirtti.

Tek düşüncelerinin galibiyet olduğunu aktaran Özden, "Motivasyonumuz yüksek ve kazanmaya odaklandık. Oyuncularımıza güveniyoruz." dedi.

Bitlis Adilcevaz Spor Salonu'ndaki TÜRŞAD-Arkas Spor maçı yarın saat 13.00'te başlayacak.

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