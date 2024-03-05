Arkas Spor, TÜRŞAD'a konuk olacak

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 23. hafta maçında Arkas Spor, çarşamba günü deplasmanda TÜRŞAD'la karşılaşacak.
Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı açıklamada, Spor Toto galibiyetinden sonra yarın TÜRŞAD'la karşılaşacaklarını belirtti.
Tek düşüncelerinin galibiyet olduğunu aktaran Özden, "Motivasyonumuz yüksek ve kazanmaya odaklandık. Oyuncularımıza güveniyoruz." dedi.
Bitlis Adilcevaz Spor Salonu'ndaki TÜRŞAD-Arkas Spor maçı yarın saat 13.00'te başlayacak.
Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı açıklamada, Spor Toto galibiyetinden sonra yarın TÜRŞAD'la karşılaşacaklarını belirtti.
Tek düşüncelerinin galibiyet olduğunu aktaran Özden, "Motivasyonumuz yüksek ve kazanmaya odaklandık. Oyuncularımıza güveniyoruz." dedi.
Bitlis Adilcevaz Spor Salonu'ndaki TÜRŞAD-Arkas Spor maçı yarın saat 13.00'te başlayacak.
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