Arkas Spor tur için avantajı eline aldı

CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında Arkas Spor evinde CEZ Karlovarsko ekibini 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Arkas Spor tur için avantajı eline aldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Aralık 2023 21:34
Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında Çekya'nın CEZ Karlovarsko ekibini 3-1 yendi.

Karşılaşmanın rövanşı 19 Aralık Salı günü Çekya'da oynanacak.

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Fuad Aghayev (Azerbaycan), Rossella Piana (İtalya)

Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Burutay Subaşı, Ertuğrul Gazi Metin, Grozer, Efe Mandıracı, Kartev (Ahmet Karataş, Onurcan Çakır, Ulaş Onur Topbaşlı, Hoag)

CEZ Karlovarsko: Marelic, Carmody, Lamanec, Ihnat, Kock, Keemink (Pfeffer, Oliver, Pastrnak, Kasan)

Setler: 25-21, 25-22, 19-25, 25-22

Süre: 97 dakika (23, 26, 22, 26)

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery