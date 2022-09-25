Arkas Spor, Tokat'a set vermeden kazandı!

Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley B Grubu ikinci maçında Arkas Spor, Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Arkas Spor, Tokat'a set vermeden kazandı!
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25 Eylül 2022 00:33
Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley B Grubu ikinci maçında Arkas Spor, Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

Tokat Belediye Plevne: Berkay Yavuz, Egecan Avcıl, Mustafa Cervatoğlu, Ahmet Can Büyükgöz, Atakan Topal, Mehmet Rıfat Kantarcıoğlu (Ali İhsan Heper, Hasan Balcıoğlu, Berkun Eber Üstündağ, Onur Kaya, Muhammed Furkan Açıkgöz, Kaan Bülbül, Eren Kanlı)

Arkas Spor: Enes Atlı, Mustafa Cengiz, Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija, McDonnell, Ulaş Kıyak (Caner Dengin, Ahmet Karataş, Enis Ali Ay, Efe Mandıracı)

Setler: 14-25, 23-25, 16-25

Süre: 84 dakika (21, 35, 28)

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