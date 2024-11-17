Arkas Spor, tek set verip kazandı

Arkas Spor evinde Alanya Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Haber; DHA
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Arkas Spor, tek set verip kazandı
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17 Kasım 2024 19:22
Efeler Ligi 8'inci hafta mücadelesinde Arkas Spor evinde Alanya Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-23, 25-14, 21-25 ve 25-12'lik skorlara sona erdi. Bu sonuçla Arkas Spor üst üste 4'üncü galibiyetini aldı.

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Ramazan Çevik, Arzu Uzatöz

ARKAS SPOR: Carisio, Burutay, Burakhan, Grozer, Gazi, Zenger, Ulaş Onur, Melih, Can

ALANYA BELEDİYESPOR: Seganov, Aciobanitei, Emin, Bardia, Gökhan, Halit, Fatih, Burak, İsmail, İrfan, Ahmetcan, Azizcan, Uğur

SETLER: 25-23, 25-14, 21-25, 25-12

SÜRE: 105 dakika (29, 23, 30, 23)

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