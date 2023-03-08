Arkas Spor Takım Kaptanı Ulaş Kıyak'tan depremzedelere destek çağrısı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 12 Mart Pazar günkü Fenerbahçe HDI Sigorta maçının bilet gelirini depremzedelere aktaracak Arkas Spor'da takım kaptanı Ulaş Kıyak, sporseverleri müsabakaya davet etti.



Ulaş Kıyak, kulübün Twitter hesabında yer alan görüntülü paylaşımında, "Pazar günü oynayacağımız Fenerbahçe maçının tüm bilet geliri depremzede aileler için bağışlanacaktır. Sizleri de hem bizi hem depremzede ailelerimizi desteklemeniz için salona bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



Öte yandan karşılaşma öncesinde salon girişinde toplanacak kitaplar, deprem bölgesinde kurulacak kütüphaneye gönderilecek.



Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak Arkas Spor-Fenerbahçe HDI Sigorta müsabakası, 12 Mart Pazar günü saat 14.00'te başlayacak.









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