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Arkas Spor, Spor Toto'ya set vermedi!

AXA Sigorta Efeler Ligi 12. hafta müsabakasında Arkas Spor, sahasında Ankara temsilcisi Spor Toto'yu 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Arkas Spor, Spor Toto'ya set vermedi!
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10 Aralık 2022 18:26
AXA Sigorta Efeler Ligi 12. hafta müsabakasında Arkas Spor, sahasında Ankara temsilcisi Spor Toto'yu 3-0 mağlup etti.
 Salon: Atatürk Voleybol

Hakemler: Hakkı Demiralay, Ferhat Büyükpamukçu, Mustafa Cengiz

Arkas Spor: Bertuğ Öndeş, Burutay Subaşı, Hoag, McDonnell, Ulaş Kıyak, Mirza Lagumdzija (Ahmet Karataş, Caner Dengin, Perez, Enes Atlı, Mustafa Cengiz)

Spor Toto: Sercan Yüksel Bidak, Muhammet Kaya, Kuklinski, Dautefendic, Vucicevic, Ali Deniz Yılmaz (Abdulsamet Yalçın, Batuhan Avcı, Doğan Karakoç, Azizcan Ataoğlan)

Setler: 25-20, 25-19, 25-20

Süre: 79 dakika (25, 26, 28)

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