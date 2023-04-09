Arkas Spor, Spor Toto'ya set vermedi

Arkas Spor, Efeler Ligi'nde Spor Toto'yu set vermeden 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Arkas Spor, Spor Toto'ya set vermedi
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09 Nisan 2023 21:19
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 25. haftasında Arkas Spor, deplasmanda Spor Toto'yu 3-0 yendi

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, İlknur Çakar

Spor Toto: Sercan Yüksel Bıdak, Muhammet Kaya, Kuklinski, Çağatay Durmaz, Vucicevic, Batuhan Avcı (Abdulsamet Yalçın, Mert Sönmezgül, Doğan Karakoç, Dautefendic, Özkan Hayırlı, Yiğit Savaş Kaplan)

Arkas Spor: McDonnell, Hoag, Burutay Subaşı, Bertuğ Öndeş, Ulaş Kıyak, Mirza Lagumdzija (Caner Dengin, Ahmet Karataş, Enes Atlı, Mustafa Cengiz, Oğuzhan Tarakçı)

Setler: 27-29, 23-25, 25-27

Süre: 97 dakika (35, 27, 35)

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