Arkas Spor, Sorgun Belediyespor'u ağırlayacak

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. haftasında Sorgun Belediyespor'u ağırlayacak Arkas Spor'da hedef, üst üste 3. galibiyeti almak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Arkas Spor, Sorgun Belediyespor'u ağırlayacak
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06 Mart 2022 12:29
AXA Sigorta Efeler Ligi 22. hafta kapanış maçında Arkas Spor ile Sorgun Belediyespor 7 Mart Pazartesi günü İzmir'de karşılaşacak.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı yazılı açıklamada, normal sezonun son 5 haftasına girdiklerini hatırlattı.

Kalan müsabakalarını kazanmak istediklerini belirten Özden, "Son haftalarda alınacak sonuçlar ligdeki sıralama açısından büyük önem taşıyor. Sorgun Belediyespor'u da yenerek üst üste 3. galibiyetimizi almak ve taraftarımızı sevindirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'ndeki Arkas Spor-Sorgun Belediyespor karşılaşması, saat 15.00'te başlayacak.

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