Arkas Spor, set vermedi

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. haftasında Arkas Spor, Develi Belediyespor'u 3-0 yendi.
Salon: Atatürk Voleybol
Hakemler: Arzu Uzatöz, Turgut Uzunçakmak
Arkas Spor: Enis Ali Ay, Hoag, Bertuğ Öndeş, Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzija, McDonnell (Ahmet Karataş, Caner Dengin, Burutay Subaşı, Ulaş Kıyak, Mustafa Cengiz, Enes Atlı)
Develi Belediyespor: Caner Pekşen, Ian, Ali Onur Edis, Yusuf Eken, Abdullah Çam, Ahmet Samet Baltacı (Alperay Demirciler, Furkan Gök, Hamdi Erkan, Berkan Eryüz)
Setler: 25-21, 25-19, 25-16
Süre: 75 dakika (23, 25, 27)
Salon: Atatürk Voleybol
Hakemler: Arzu Uzatöz, Turgut Uzunçakmak
Arkas Spor: Enis Ali Ay, Hoag, Bertuğ Öndeş, Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzija, McDonnell (Ahmet Karataş, Caner Dengin, Burutay Subaşı, Ulaş Kıyak, Mustafa Cengiz, Enes Atlı)
Develi Belediyespor: Caner Pekşen, Ian, Ali Onur Edis, Yusuf Eken, Abdullah Çam, Ahmet Samet Baltacı (Alperay Demirciler, Furkan Gök, Hamdi Erkan, Berkan Eryüz)
Setler: 25-21, 25-19, 25-16
Süre: 75 dakika (23, 25, 27)
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