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Arkas Spor, set vermedi

Arkas Spor, Efeler Ligi'nde Develi Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Arkas Spor, set vermedi
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26 Kasım 2022 18:00
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. haftasında Arkas Spor, Develi Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: Atatürk Voleybol

Hakemler: Arzu Uzatöz, Turgut Uzunçakmak

Arkas Spor: Enis Ali Ay, Hoag, Bertuğ Öndeş, Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzija, McDonnell (Ahmet Karataş, Caner Dengin, Burutay Subaşı, Ulaş Kıyak, Mustafa Cengiz, Enes Atlı)

Develi Belediyespor: Caner Pekşen, Ian, Ali Onur Edis, Yusuf Eken, Abdullah Çam, Ahmet Samet Baltacı (Alperay Demirciler, Furkan Gök, Hamdi Erkan, Berkan Eryüz)

Setler: 25-21, 25-19, 25-16

Süre: 75 dakika (23, 25, 27)

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