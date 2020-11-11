Arkas Spor, sahasında Sorgun Belediyespor'u devirdi

AXA Sigorta Efeler Ligi 7. hafta erteleme maçında Arkas Spor, Sorgun Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Arkas Spor, sahasında Sorgun Belediyespor'u devirdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Kasım 2020 16:17
AXA Sigorta Efeler Ligi 7. hafta erteleme maçında Arkas Spor, Sorgun Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Eyüpcan Kayışoğlu

Arkas Spor: Blankenau, Burak Güngör, Mustafa Koç, Efe Mandıracı, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic (Bravo, Mirza Lagumdzija, Mustafa Cengiz, Çağatay Durmaz, İlker Esin) 

Sorgun Belediyespor: Pavlovic, Murat Palavar, Cepeda, Cirovic, Ahmet Samet Baltacı, Selim Demir (Umut Demir, Mesut Akman, Yiğit Yıldız, Berkant Hızarcı, Burhan Zorluer, Rahmi Çağlar Aksoy) 

Setler: 21-25, 25-19, 25-17, 25-22

Süre: 114 dakika (29, 30, 25, 30)



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için