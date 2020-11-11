AXA Sigorta Efeler Ligi 7. hafta erteleme maçında Arkas Spor, Sorgun Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
Arkas Spor, sahasında Sorgun Belediyespor'u devirdi
AXA Sigorta Efeler Ligi 7. hafta erteleme maçında Arkas Spor, Sorgun Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
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11 Kasım 2020 16:17
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