Arkas Spor, sahasında set vermeden kazandı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 12. haftasında Arkas Spor, konuk ettiği Halkbank'ı 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Arkas Spor, sahasında set vermeden kazandı
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09 Aralık 2024 00:41
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 12. haftasında Arkas Spor, konuk ettiği Halkbank'ı 3-0 mağlup etti.
 Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Ozan Sarıkaya, Mümin Şalvarlılar

Arkas Spor: Carisio, Burutay Subaşı, Burakhan Tosun, Grozer, Gökçen Yüksel, Ertuğrul Gazi Metin (Zenger, Melih Sıratça, Ulaş Onur Topbaşlı )

Halkbank: Sercan Yüksel Bıdak, Sotola, Mirza Lagumdzija, Mert Matic, Maa, Kooy (Volkan Döne, İzzet Ünver, Yiğit Hamza Aslan, Oğulcan Yatgın, Yunus Emre Tayaz)

Setler: 25-22, 25-22, 25-20

Süre: 83 dakika (29, 29, 25)

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