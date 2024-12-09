Arkas Spor, sahasında set vermeden kazandı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 12. haftasında Arkas Spor, konuk ettiği Halkbank'ı 3-0 mağlup etti.
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Ozan Sarıkaya, Mümin Şalvarlılar
Arkas Spor: Carisio, Burutay Subaşı, Burakhan Tosun, Grozer, Gökçen Yüksel, Ertuğrul Gazi Metin (Zenger, Melih Sıratça, Ulaş Onur Topbaşlı )
Halkbank: Sercan Yüksel Bıdak, Sotola, Mirza Lagumdzija, Mert Matic, Maa, Kooy (Volkan Döne, İzzet Ünver, Yiğit Hamza Aslan, Oğulcan Yatgın, Yunus Emre Tayaz)
Setler: 25-22, 25-22, 25-20
Süre: 83 dakika (29, 29, 25)
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Ozan Sarıkaya, Mümin Şalvarlılar
Arkas Spor: Carisio, Burutay Subaşı, Burakhan Tosun, Grozer, Gökçen Yüksel, Ertuğrul Gazi Metin (Zenger, Melih Sıratça, Ulaş Onur Topbaşlı )
Halkbank: Sercan Yüksel Bıdak, Sotola, Mirza Lagumdzija, Mert Matic, Maa, Kooy (Volkan Döne, İzzet Ünver, Yiğit Hamza Aslan, Oğulcan Yatgın, Yunus Emre Tayaz)
Setler: 25-22, 25-22, 25-20
Süre: 83 dakika (29, 29, 25)