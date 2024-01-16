Arkas Spor, Rio Duero karşısında İzmirlilerden destek bekliyor

Voleybol Erkekler CEV Kupası play-off rövanş maçında yarın İspanya'dan Rio Duero'yu konuk edecek Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Arkas Spor, Rio Duero karşısında İzmirlilerden destek bekliyor
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16 Ocak 2024 14:42
Voleybol Erkekler CEV Kupası play-off rövanş maçında yarın İspanya'dan Rio Duero'yu konuk edecek Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, seyirci desteği beklediklerini bildirdi.

Özden, yaptığı yazılı açıklamada, bu sezon Avrupa'da çıktıkları 7 maçı da kazandıklarını hatırlattı.

Yarınki karşılaşmada da bu seriyi sürdürmek istediklerini belirten Özden, "Galibiyet serimizi 8 maça yükseltmek ve adımızı bir üst tura yazdırmayı hedefliyoruz. Seyircimizin desteğini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'ndeki Arkas Spor-Rio Duero karşılaşması saat 19.00'da başlayacak.

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