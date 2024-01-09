Arkas Spor rakibi Rio Duero

Arkas Spor, CEV Kupası'nda çarşamba günü İspanya'da Rio Duero ile karşılaşacak

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Arkas Spor rakibi Rio Duero
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09 Ocak 2024 13:57
Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası play-off turu ilk maçında çarşamba günü İspanyol temsilcisi Rio Duero'ya konuk olacak.

İspanya'nın Soria kentindeki müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakada hakem olarak Bulgaristan'dan Lyubomir Sirakov ile Slovenya'dan Gregor Novak görev yapacak.

Müsabakanın rövanşı 17 Ocak Çarşamba günü İzmir'de oynanacak.

Avrupa kupalarında 130. müsabakasına çıkacak Arkas Spor, daha önceki maçlarında 68 galibiyet, 61 yenilgi yaşadı.

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