  •  
    Ve Terim talimatı verdi, maaşa yüzde 500 zam!
  •  
    İşte F.Bahçe'nin yeni sponsoru! Açıklamıştı...
  •  
    Galatasaray düğmeye basıyor! Resmi teklif...
  •  
    Ali Koç: "Cocu kalacak" Wenger ve Blanc ise...
  •  
    Beşiktaş'ta Ljacic şoku!.. Sırbistan'dan haber var

Arkas Spor kupada şampiyon

Arkas Spor 4. Always TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Kaynak: AA
Arkas Spor kupada şampiyon
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ekim 2018 18:45
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen 4. Always TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nda Arkas Spor şampiyon oldu.

Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, Galatasaray, Arhavi Belediyespor ve İkbal Afyon Belediye Yüntaş'ın katılımıyla Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'nde düzenlenen turnuvanın son gün maçları oynandı.

Günün ilk maçında Arhavi Belediyespor, İkbal Afyon Belediye Yüntaş'ı 25-17, 25-16, 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Organizasyonun son maçında ise Arkas Spor, Galatasaray karşısında setleri 25-15, 25-18 ve 25-16 alarak müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçların ardından 3 maçını da kazanan Arkas Spor turnuvayı zirvede tamamlarken, Arhavi Belediyespor ikinciliği, İkbal Afyon Belediye Yüntaş ise üçüncülüğü elde etti.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için