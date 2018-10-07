Arkas Spor kupada şampiyon

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen 4. Always TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nda Arkas Spor şampiyon oldu.Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, Galatasaray, Arhavi Belediyespor ve İkbal Afyon Belediye Yüntaş'ın katılımıyla Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'nde düzenlenen turnuvanın son gün maçları oynandı.Günün ilk maçında Arhavi Belediyespor, İkbal Afyon Belediye Yüntaş'ı 25-17, 25-16, 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup etti.Organizasyonun son maçında ise Arkas Spor, Galatasaray karşısında setleri 25-15, 25-18 ve 25-16 alarak müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.Bu sonuçların ardından 3 maçını da kazanan Arkas Spor turnuvayı zirvede tamamlarken, Arhavi Belediyespor ikinciliği, İkbal Afyon Belediye Yüntaş ise üçüncülüğü elde etti.