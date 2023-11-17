Arkas Spor, Kartev'le anlaştı

Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, dış transferde Bulgar orta oyuncu Nikolay Kartev ile anlaştı.
Mavi-beyazlı kulüp, 28 yaşındaki voleybolcu için yapılan paylaşımda, "Takımımıza hoş geldin Nikolay Kartev" mesajına yer verdi. Son olarak ülkesinde Hebar Pazardzhik forması giyen Kartev, kulübün yaşadığı mali sorunlar nedeniyle takımdan ayrıldı. 2,04 boyundaki voleybolcu, Bulgaristan'da Victoria Volley, SKV Montana, Neftohimic, Fransa'da ise Spacer's Toulouse Volley formalarını giydi.
Mavi-beyazlı kulüp, 28 yaşındaki voleybolcu için yapılan paylaşımda, "Takımımıza hoş geldin Nikolay Kartev" mesajına yer verdi. Son olarak ülkesinde Hebar Pazardzhik forması giyen Kartev, kulübün yaşadığı mali sorunlar nedeniyle takımdan ayrıldı. 2,04 boyundaki voleybolcu, Bulgaristan'da Victoria Volley, SKV Montana, Neftohimic, Fransa'da ise Spacer's Toulouse Volley formalarını giydi.
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