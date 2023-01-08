Arkas Spor, İzmir derbisinde Altekma'yı devirdi

Efeler Ligi 14. haftasında Arkas Spor evinde Altekma'yı 3-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Arkas Spor, İzmir derbisinde Altekma'yı devirdi
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08 Ocak 2023 18:33
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 14. haftasında iki İzmir ekibinin karşılaşmasında Arkas Spor, Altekma'yı 3-1 mağlup etti.
Salon: Atatürk Voleybol

Hakemler: Arzu Uzatöz, Serhat Semiz

Arkas Spor: Bertuğ Öndeş, Burutay Subaşı, Hoag, McDonnell, Ulaş Kıyak, Mirza Lagumdzija (Ahmet Karataş, Caner Dengin, Mustafa Cengiz, Enes Atlı)

Altekma: Kadir Cin, Emin Gök, Muzaffer Yönet, Tatarov, Ertuğrul Gazi Metin, Souza (Hüseyin Şahin, Mehmet Özbek, Kerem Yaman, Görkem Yazgan, Altay Demirci, Selman Ateş)

Setler: 23-25, 25-20, 25-18, 25-21

Süre: 107 dakika (30, 30, 24, 23)

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