Arkas Spor, İtalya'da tur arıyor

Avrupa'da ülkemizi CEV Voleybol Kupası'nda temsil eden Arkas Spor, 14 Aralık Çarşamba günü 8'li final turu rövanş maçında İtalya'da Valsa Group Modena ile karşı karşıya gelecek. Palapanini Spor Salonu'nda saat 22.30'da başlayacak müsabakayı Dusan Rychlik (Çekya) ve Carlos Alberto Robles Garcia (İspanya) hakem ikilisi yönetecek.



İzmir'de oynadığı ilk maçı 3-0 kaybeden Arkas Spor, İtalya'da 3-0 ya da 3-1 galip gelip maçı altın sete taşımayı hedefliyor. Turu geçmek için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını belirten Basın Sözcüsü Uğur Özden, "İtalya'dan iyi bir skorla dönmek istiyoruz. Mücadelemizi son sayıya kadar sürdüreceğiz. Oyuncularımıza güveniyoruz" dedi.

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