Arkas Spor ilk 4 dışında kaldı

Axa Sigorta Efeler Ligi'nde dün evinde Fenerbahçe HDI Sigorta'ya 3-1 yenilerek üst üste 4'üncü mağlubiyetini alan Arkas Spor, normal sezon sonunda şampiyonluk mücadelesi verecek ilk 4 takım arasındaki yerini kaybedip 5'inci sıraya geriledi.



Evinde Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ'ye 3-2 yenilerek başladığı mağlubiyet serisinde, Halkbank ve Ziraat Bankkart'a 3-0 (D), Fenerbahçe'ye ise 3-1 boyun eğen mavi-beyazlı ekip, bu periyotta sadece 1 puan kazanabildi.



Kalan haftalarda Cizre Belediyespor (D), Bursa Büyükşehir Belediyespor, Develi Belediyespor (D), Türşad, Spor Toto (D) ve Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaşacak 36 puanlı Arkas Spor, kendisi gibi 12 galibiyeti bulunan 1 puan ve 1 basamak üzerindeki Bursa Büyükşehir Belediyespor'u geride bırakmayı hedefliyor.



29 Ocak'ta deplasmanda yendiği Hatay Büyükşehir Belediyespor'un deprem felaketi nedeniyle ligden çekilmesi üzerine bu maçı silinip 1 maç eksiği bulunan Arkas Spor, galibiyet serisi yakalayarak adını yeniden ilk 4 takım arasına yazdırmak istiyor.





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