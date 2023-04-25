Arkas Spor, Halkbank karşısında seriyi eşitlemek için sahaya çıkacak

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 1-4 etabı ikinci maçında 26 Nisan Çarşamba günü Halkbank'ı konuk edecek Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, seriyi 1-1'e getireceklerine inandığını bildirdi.



Özden, yaptığı yazılı açıklamada, Hakbank'a Ankara'daki ilk maçta yenildiklerini hatırlattı. Rakiplerini mağlup ederek final şansını son maça taşımak istediklerini kaydeden Özden, "Tüm İzmirli voleybolseverleri salona davet ediyoruz. Rakibimizi mutlaka yenerek seriyi 1-1'e getireceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.



Atatürk Voleybol Salonu'ndaki Arkas Spor-Halkbank maçı yarın saat 20.00'de başlayacak.



Halkbank, müsabakayı kazanmasi halinde adını finale yazdıracak. Arkas Spor'un galip gelmesi durumunda ise serinin üçüncü ve son maçı Ankara'da oynanacak.









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