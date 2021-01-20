Arkas Spor, Haliliye deplasmanında galip

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 15. hafta erteleme maçında Arkas Spor, deplasmanda Haliliye Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Arkas Spor, Haliliye deplasmanında galip
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20 Ocak 2021 17:01
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 15. hafta erteleme maçında Arkas Spor, deplasmanda Haliliye Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: Şanlıurfa 11 Nisan 

Hakemler: Tuncay Kandemir, Hüseyin Okumuş

Haliliye Belediyespor: Mert Tetik, Efe Er, Bisset, Cüneyt Dağcı, Bünyamin Aslan, Vilimanovic (Metin Durmuş, Mehmet Bebek, Ali Samet İçmeğiz, Enes Atlı)

Arkas Spor: Efe Mandıracı, Burak Güngör, Blankenau, Mustafa Koç, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Cengiz (Burak Çevik, Bravo, Mirza Lagumdzija) 

Setler: 22-25, 18-25, 23-25

Süre: 81 dakika (28, 24, 29)

 



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