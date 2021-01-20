Arkas Spor, Haliliye deplasmanında galip

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 15. hafta erteleme maçında Arkas Spor, deplasmanda Haliliye Belediyespor'u 3-0 yendi.
Salon: Şanlıurfa 11 Nisan
Hakemler: Tuncay Kandemir, Hüseyin Okumuş
Haliliye Belediyespor: Mert Tetik, Efe Er, Bisset, Cüneyt Dağcı, Bünyamin Aslan, Vilimanovic (Metin Durmuş, Mehmet Bebek, Ali Samet İçmeğiz, Enes Atlı)
Arkas Spor: Efe Mandıracı, Burak Güngör, Blankenau, Mustafa Koç, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Cengiz (Burak Çevik, Bravo, Mirza Lagumdzija)
Setler: 22-25, 18-25, 23-25
Süre: 81 dakika (28, 24, 29)
Salon: Şanlıurfa 11 Nisan
Hakemler: Tuncay Kandemir, Hüseyin Okumuş
Haliliye Belediyespor: Mert Tetik, Efe Er, Bisset, Cüneyt Dağcı, Bünyamin Aslan, Vilimanovic (Metin Durmuş, Mehmet Bebek, Ali Samet İçmeğiz, Enes Atlı)
Arkas Spor: Efe Mandıracı, Burak Güngör, Blankenau, Mustafa Koç, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Cengiz (Burak Çevik, Bravo, Mirza Lagumdzija)
Setler: 22-25, 18-25, 23-25
Süre: 81 dakika (28, 24, 29)