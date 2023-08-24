Arkas Spor genç pasörü kadrosuna kattı!

Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, dış transferde 6'ncı imzayı genç pasör Ulaş Onur Topbaşlı'ya attırdı.
Galatasaray altyapısında yetişen 22 yaşındaki voleybolcu Bal Spor, Bigadiç Belediyespor ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'dan sonra son olarak geçen sezon İzmir temsilcisi Saint Joseph formasını terletti.
Mavi-beyazlılar, daha önce Jordan Canham, Emir Kaan Öztürk, Onurcan Çakır, Ertuğrul Gazi Metin ve György Grozer ile anlaşmıştı.
Galatasaray altyapısında yetişen 22 yaşındaki voleybolcu Bal Spor, Bigadiç Belediyespor ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'dan sonra son olarak geçen sezon İzmir temsilcisi Saint Joseph formasını terletti.
Mavi-beyazlılar, daha önce Jordan Canham, Emir Kaan Öztürk, Onurcan Çakır, Ertuğrul Gazi Metin ve György Grozer ile anlaşmıştı.