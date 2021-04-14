Arkas Spor, Galatasaray'a konuk olacak

Arkas Spor, Efeler Ligi üçüncülük mücadelesinde Galatasaray'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Arkas Spor, Galatasaray'a konuk olacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Nisan 2021 12:50
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off üçüncülük mücadelesi ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta'ya 3-0 mağlup olan Arkas Spor, serinin ikinci maçında rakibine konuk olacak.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir'deki serinin ilk maçını kaybetmelerine rağmen ligi 3. bitirmek için inançlarının tam olduğunu belirtti.

İstanbul'dan galibiyetle dönerek seriyi eşitlemeyi hedeflediklerini bildiren Özden, "Bunun için sahada en iyisini yapmak için mücadele edeceğiz." ifadesini kullandı.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yarın saat 15.00'te başlayacak müsabakayı Galatasaray HDI Sigorta'nın kazanması halinde sarı-kırmızılı ekip, ligi üçüncü sırada tamamlayacak. Arkas Spor'un galibiyeti durumunda lig üçüncüsünü belirleyecek son müsabaka 18 veya 20 Nisan'da İzmir'de oynanacak.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.