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Arkas Spor, Fransa deplasmanına çıkıyor

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda ilk 4 maçını kaybeden mavi-beyazlı ekip 12 Şubat Salı günü Fransız temsilcisi Tours'a konuk olacak

Kaynak: AA
Arkas Spor, Fransa deplasmanına çıkıyor
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11 Şubat 2019 10:13
Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun beşinci maçında 12 Şubat Salı günü Fransız temsilcisi Tours'a konuk olacak.

Grupta ilk 4 maçında galip gelemeyen ve gruptan çıkma şansı kalmayan Arkas Spor, İzmir'de 3-0 yenildiği Tours'la yarın TSİ 22.00'de Tours kentindeki Robert Grenon Spor Salonu'nda karşılaşacak.

Müsabakada hakemler Finlandiya'dan Kenneth Aro ve Almanya'dan Sabine Witte görev yapacak.

Avrupa kupalarında 102. maçına çıkacak Arkas Spor, şimdiye kadar çıktığı 101 müsabakada 53 galibiyet ve 48 yenilgi aldı. Mavi-beyazlı ekip Avrupa'da oynadığı son 13 müsabakada sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

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