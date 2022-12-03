Arkas Spor filede Bitlis deplasmanında

AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün sezonunda son olarak Develi Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek 10 maçta 7'nci galibiyetini alan Arkas Spor, 11'inci hafta mücadelesinde Türkiye Şehit Aileleri Derneği (TÜRŞAD) ile karşılaşacak.



Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Adilcevaz Spor Salonu'nda yapılacak maç saat 13.00'te başlayacak. Hafta içinde CEV Cup'ta Modena'ya evinde 3-0 yenilerek avantaj kaybeden Arkas Spor'da Basın Sözcüsü Uğur Özden, Bitlis'te kazanarak yollarına devam etmek istediklerini belirtti. Özden, "İyi oyun ve galibiyet için sahada olacağız. Bu hedefimize ulaşarak İzmir'e dönmek istiyoruz" dedi.

Ligde bu sezon 10 maçta 2 galibiyet alabilen İzmir'in diğer temsilcisi Altekma'da 4 Aralık Pazar günü 9 galibiyetle zirve yarışındaki Ziraat Bankkar'ı konuk edecek. İzmir Atatürk Voleybol Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 17.30'da start alacak.