Arkas Spor, Fenerbahçe maçı öncesi iddialı

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 7. haftasında deplasmanda Fenerbahçe HDI Sigorta ile karşılaşacak olan Arkas Spor'da Basın Sözcüsü Uğur Özden açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Arkas Spor, Fenerbahçe maçı öncesi iddialı
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04 Kasım 2022 16:38
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 7. haftasında Arkas Spor, 5 Kasım Cumartesi günü Fenerbahçe HDI Sigorta'ya konuk olacak.

Fenerbahçe HDI Sigorta-Arkas Spor maçı saat 13.00'te Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı açıklamada, iyi hazırlandıkları müsabakadan galibiyetle dönmek istediklerini belirterek, "Puan cetvelinde sıralamayı yakından ilgilendiren maçta Fenerbahçe HDI Sigorta karşısında kazanmayı hedefliyoruz. Oyuncularımıza güveniyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

 
 
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