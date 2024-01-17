Arkas Spor evinde kazandı turu atladı

Voleybol Erkekler CEV Kupası play-off karşılaşmasında Arkas Spor evinde ağırladığı Rio Duero'u 3-0 yendi ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Arkas Spor evinde kazandı turu atladı
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17 Ocak 2024 20:32
Voleybol Erkekler CEV Kupası play-off turu rövanş maçında İspanya temsilcisi Rio Duero'yu 3-0 mağlup eden Arkas Spor, adını çeyrek finale yazdırdı.

Türk temsilcisi, İspanya'daki ilk maçı da 3-1 kazanmıştı.

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Tomislav Popovic (Sırbistan), Theodora Kyriopoulou (Yunanistan)

Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Efe Mandıracı, Ertuğrul Gazi Metin, Grozer, Hoag, Kartev (Ahmet Karataş, Onurcan Çakır, Canham, Burutay Subaşı, Gökçen Yüksel, Ulaş Onur Topbaşlı)

Rio Duero: Tous, Lopez, Zamorano, Flores, Cunha, Gomez (Martin, Abeytua, Pellicer)

Setler: 25-22, 25-20, 25-23

Süre: 73 dakika (23, 24, 26)

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