Arkas Spor evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak

Efeler Ligi'nin 8. hafta maçında Arkas Spor, sahasında Fenerbahçe Parolapara'yı ağırlayacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Arkas Spor evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak
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18 Kasım 2023 15:06
Son güncelleme 18 Kasım 2023 15:07
Efeler Ligi'nde üst üste aldığı 2 mağlubiyetin ardından deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yenerek moral bulan Arkas Spor, Pazar günü evinde zirve takipçisi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

Karşılaşmada biletler 75 TL'den satışa sunuldu.

Ligde 7 maçta 3 galibiyet, 4 yenilgi alan mavi-beyazlılar, 7'de 7 yapan Fenerbahçe'ye ilk mağlubiyetini tattırmayı hedefliyor.

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