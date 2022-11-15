Arkas Spor evinde Caruur Volley'i ağırlayacak

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası son 32 turu rövanş maçında 16 Kasım Çarşamba günü Belçika temsilcisi Caruur Volley'i ağırlayacak.



Atatürk Voleybol Salonu oynanacak Arkas Spor-Carurr Volley karşılaşması, saat 19.00'da başlayacak.



Belçika'daki karşılaşmayı 3-2 kazanan Arkas Spor, salondan galibiyetle ayrılması halinde bir üst tura yükselecek. Müsabakayı 3-0 veya 3-1 kaybetmesi halinde turnuvaya veda edecek Türk temsilcisi, rakibine 3-2 mağlup olması durumunda bir üst tura çıkacak takımı altın set belirleyecek.



Müsabakayı Polonya'dan Szymon Pindral ve Portekiz'den Nuno Maia hakem ikilisi yönetecek. Eşleşmede bir üst tura çıkacak ekip, Ford Levoranta (Finlandiya)-Valsa Group (İtalya) maçının galibiyle karşılaşacak.



Avrupa kupalarında 121. maçına çıkacak Arkas Spor, daha önceki 120 müsabakada 61 galibiyet ve 59 yenilgi (6'sı hükmen) aldı.





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