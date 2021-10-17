Arkas Spor deplasmanda Solhanspor'a set vermedi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 3. hafta maçında Arkas Spor, deplasmanda Bingöl Solhanspor'u 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Arkas Spor deplasmanda Solhanspor'a set vermedi
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17 Ekim 2021 16:30
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 3. hafta maçında Arkas Spor, deplasmanda Bingöl Solhanspor'u 3-0 yendi.

Salon: Merkez Karşıyaka

Hakemler: Gürhan Gül, Sema Kayıkçı

Bingöl Solhanspor: Azizcan Ataoğlan, Alper Omurca, Murat Karakaya, Miskevich, Dautefendic, Halil İbrahim Kurt (Burak Hazırol, Uğur Kılınç)

Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Mustafa Cengiz, Hoag, Efe Mandıracı, Bertuğ Öndeş, Gabriel Candido (Caner Dengin, Mirza Lagumdzija)

Setler: 18-25, 22-25, 20-25

Süre: 78 dakika (23, 27, 28)


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