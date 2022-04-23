Arkas Spor'da hedef Efeler Ligi finaline çıkmak

Arkas Spor, AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off yarı final turu son maçında Ankara'da Halkbank ile karşı karşıya gelecek.



İki galibiyete ulaşan takımın final turuna yükseleceği serinin son maçı,ABaşkent Voleybol Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak.



Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, Play-Off yarı final turunda iki ekibin de birer galibiyet aldığını, son maçı kazanarak finale yükselmeyi hedeflediklerini belirtti.



Uğur Özden, "İyi konsantre olan, daha az hata yapan ekip şampiyonluk yarışına devam edecek. Son sayıya kadar mücadele ederek İzmir'e finale çıkmış olarak dönmek istiyoruz. Ekibimize güvenimiz tam." dedi.





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