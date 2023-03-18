Arkas Spor, Cizre deplasmanında

AXA Sigorta Efeler Ligi 21. haftasında Arkas Spor, 19 Mart Pazar günü Şırnak'ta Cizre Belediyespor'la karşılaşacak.
Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı yazılı açıklamada, bu önemli deplasmanda tek düşüncelerinin galibiyet olduğunu belirterek, "Şırnak'ta konuk olacağımız Cizre Belediyespor'u yenerek İzmir'e 3 puanla dönmeyi hedefliyoruz. Hazırlıklarımızı galibiyet üzerine yaptık, oyuncularımıza güveniyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Şırnak Spor Salonu'ndaki Cizre Belediyespor-Arkas Spor maçı yarın saat 13.00'te başlayacak.
Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı yazılı açıklamada, bu önemli deplasmanda tek düşüncelerinin galibiyet olduğunu belirterek, "Şırnak'ta konuk olacağımız Cizre Belediyespor'u yenerek İzmir'e 3 puanla dönmeyi hedefliyoruz. Hazırlıklarımızı galibiyet üzerine yaptık, oyuncularımıza güveniyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Şırnak Spor Salonu'ndaki Cizre Belediyespor-Arkas Spor maçı yarın saat 13.00'te başlayacak.
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